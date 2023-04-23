Подмосковье 23 апреля 2023, 21:13 Более сотни горожан присоединились к субботнику в Коломне

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В Коломне состоялся Всероссийский субботник. К нему присоединились более 100 жителей города. В их числе были Елена Максимович с внуком Кириллом.

«Город надо убирать после зимы. Мы убирали „Парк 50-летия“», — рассказала жительница Коломны Максимович.

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Жители приходили одни, с семьями и трудовыми коллективами. За час удалось убрать мусор, прошлогоднюю листву, покрасить бордюры. Новые деревья в сквере посадили зампред правительства Московской области Мария Нагорная, депутат Госдумы Никита Чаплин, министр территориальной политики региона Елена Ковалева и глава округа Александр Гречищев.

«Я вижу здесь и молодое поколение, и людей постарше. И те, которые постарше, наверное со мной согласятся, что субботник всегда означает приход весны. Мы своими руками убрали наш любимый город, наше любимое Подмосковье», — сообщила Нагорная.

В эту субботу в Московской области также отметили День труда. По такому случаю в Коломне состоялась торжественная церемония вручения государственных, областных и муниципальных наград. Почетные грамоты и благодарственные письма за многолетний и добросовестный труд получили машинисты, трактористы и директоры предприятий.

Среди них оказалась Светлана Чистова. Она уже 14 лет руководит «Домом детского творчества и юношеского туризма и экскурсий „Одиссея“. В учреждении занимаются более 1,5 тысячи ребят, половина из них — туристы и скалолазы. Вместе с инструкторами воспитанники „Одиссеи“ побывали на Алтае, Кавказе и Урале.

Среди награждаемых были и целые династии. Общий трудовой стаж семьи Дутиковых составляет почти 200 лет. Свою жизнь жители Коломны связали с энергетикой.

Ранее губернатор Андрей Воробьев позвал жителей Подмосковья на Всероссийский субботник 22 апреля. В нем поучаствовали около полумиллиона человек, они собрали 23,5 тысячи кубометров мусора.

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