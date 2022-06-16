Более шести тысяч песочниц Подмосковья проверили на соответствие нормам

Сотрудники Главного управления содержания территорий Подмосковья проверили состояние детских песочниц во дворах. Более 6 тысяч из них успешно прошли проверку.

Организовать рейд поручил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Как отметила руководитель ГУСТа Светлана Аипова, здоровье и безопасность детей — важная задача ведомства.

«Мы непрерывно ведем работу в этом направлении, усилив контроль за содержанием детских игровых площадок. Особый упор сейчас сделали на наличие и качество песка. По последнему критерию отмечу следующее: прежде всего песок должен быть чистым и правильной крупности. Для этих целей чаще всего используют мытый и специально просеянный песок из карьеров. В нем не должно быть комков глины, частиц гравия и других включений и примесей», — рассказала Светлана Аипова.

Организации, ответственные за содержание территорий, должны ухаживать за песочницами своевременно, песок необходимо менять ежегодно, отметила Аипова. Результаты проверки показали, что 6 312 песочниц соответствуют нормам. Всего в Подмосковье более 12 тысяч песочниц, все они будут на дополнительном контроле ГУСТа.