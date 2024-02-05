05 февраля 2024, 16:33
Более шести тысяч человек посетили библио-холл в Химках в январе
Культурно-досуговый центр библио-холл в городском округе Химки в январе посетили свыше шести тысяч человек. За первый месяц года на его базе организовали более ста мероприятий.
После модернизации учреждения в нем регулярно проводят развлекательные и познавательные мероприятия, а также открывают кружки и секции, в которых занимаются как дети, так и взрослые.
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Новый творческий сезон открыл концерт ученицы Московского государственного института культуры Дарьи Плеховой. Возобновлен авторский проект «Библиотечная галерея искусств».
«К нам с радостью каждый день после уроков приходят ребята на интересные мероприятия. Кроме того, клуб детского творчества „Затейники“ поднялся на еще более профессиональный уровень, используя самые разнообразные техники мастерства», — рассказала заведующая библио-холла Анастасия Князева.
Раньше на месте библио-холла находилась библиотека № 3, открытая в 1978 году. В 2017 году здание вошло в программу «Перезагрузка библиотек Подмосковья».
Современное пространство привлекает читателей широким выбором литературы и множеством развлекательных программ: мастер-классов, лекций, семинаров и концертов.
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