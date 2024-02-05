Подмосковье 05 февраля 2024, 16:33 Более шести тысяч человек посетили библио-холл в Химках в январе Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Культурно-досуговый центр библио-холл в городском округе Химки в январе посетили свыше шести тысяч человек. За первый месяц года на его базе организовали более ста мероприятий.

После модернизации учреждения в нем регулярно проводят развлекательные и познавательные мероприятия, а также открывают кружки и секции, в которых занимаются как дети, так и взрослые.

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Новый творческий сезон открыл концерт ученицы Московского государственного института культуры Дарьи Плеховой. Возобновлен авторский проект «Библиотечная галерея искусств».

«К нам с радостью каждый день после уроков приходят ребята на интересные мероприятия. Кроме того, клуб детского творчества „Затейники“ поднялся на еще более профессиональный уровень, используя самые разнообразные техники мастерства», — рассказала заведующая библио-холла Анастасия Князева.

Раньше на месте библио-холла находилась библиотека № 3, открытая в 1978 году. В 2017 году здание вошло в программу «Перезагрузка библиотек Подмосковья».

Современное пространство привлекает читателей широким выбором литературы и множеством развлекательных программ: мастер-классов, лекций, семинаров и концертов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша зимних мероприятий, которая пополняется каждый день.

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