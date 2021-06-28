Более семи тысяч жителей Зарайска обеспечили чистой и качественной водой

В Зарайске заработали три станции водоочистки на водозаборных узлах. Благодаря этому чистая вода появилась в домах семи тысяч жителей. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства ЖКХ Московской области.

Станции водоочистки на водозаборных узлах в Зарайске построили по государственной программе Подмосковья «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018–2024 годы.

Новые станции появились в поселке Зарайский, во втором отделении с/з Зарайский и деревне Титово.

«Введенный в эксплуатацию объект в деревне Титово находился на личном контроле у губернатора региона. На встрече с Андреем Юрьевичем Воробьевым местные жители обратились с проблемой некачественного водоснабжения в их районе, и в кратчайшие сроки, менее чем за полгода, станция была построена и теперь осуществляется подача качественного водоснабжения», — пояснил Антон Велиховский, министр ЖКХ Подмосковья.

После запуска станций водоочистки специалисты взяли пробы и выявили, что показатель мутности воды уменьшился с 12 до 0,8 ЕМФ, а показатель железа с 3 до 0,1 миллиграмма на литр.

Всего в Московской области за семь лет чистая вода появилась в домах двух миллионов жителей. Работы по улучшению качества водоснабжения проводят по программе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева «Чистая вода».