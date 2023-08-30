Подмосковье 30 августа 2023, 17:40 Более полутора километров водопроводных сетей заменили в Химках с начала года Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Новые водопроводные трубы проложили в микрорайонах Левобережный и Сходня, на улицах Аптечная, Строителей и Гоголя в Химках. Всего заменили более полутора километров сетей. Также капитально отремонтировали четыре водозаборных узла.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

Городские водопроводные сети протяженностью более 260 километров обслуживает «Химкинский водоканал». Компании в этом году удалось отказаться от использования частного водозаборного узла. При этом начались работы по строительству дополнительного резервуара на водозаборном узле в Подрезкове. Это повысит надежность снабжения микрорайона.

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«В этом году начинаются работы по присоединению к московским водоводам микрорайонов Сходня-Фирсановка и Клязьма-Старбеево. Ранее такую работу провели в Подрезкове», — рассказал генеральный директор «Химкинского водоканала» Дмитрий Карасев.

Он добавил, что в Химках построили 12 станций обезжелезивания воды.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новом подходе к благоустройству. Он ускорит преображение дворов региона.

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