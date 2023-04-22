22 апреля 2023, 15:57
Более полумиллиона жителей Подмосковья поучаствовали во Всероссийском субботнике
В Московской области состоялся Всероссийский субботник. В мероприятии приняло участие более 540 тысяч жителей региона, сообщили в подмосковном министерстве благоустройства.
«На более чем 1,5 тысячи площадках субботника в парках, дворах и на общественных пространствах сегодня собралось свыше 540 тысяч жителей Подмосковья. Общими усилиями нам удалось сделать наш регион заметно чище», — рассказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.
По его словам, участникам субботника выдали лопаты, грабли, мусорные мешки и перчатки. По всей области работало около 800 точек, где можно было получить инвентарь.
Жители региона привели в порядок парки, скверы, общественные территории, улицы, дороги, дворы, объекты социальной инфраструктуры, торговли и услуг. Во время уборки для трудящихся организовали мероприятия и бесплатные угощения.
Всего в Подмосковье собрали 23,5 тысячи кубометров мусора, высадили две тысячи деревьев и свыше трех тысяч кустарников, отремонтировали и покрасили более девяти тысяч объектов.
Ранее губернатор Андрей Воробьев позвал жителей Подмосковья на Всероссийский субботник.
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Субботник
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