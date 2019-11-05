Более полумиллиона рублей похитили у пенсионерки в Подмосковье

В Ленинском округе женщина похитила у пенсионерки 600 тысяч рублей, притворившись сотрудницей пенсионного фонда.

Надев парик, очки и неприметную одежду, женщина позвонила в домофон к бабушке, при этом закрывая лицо платком.

Источник фото: телеканал «360»

Попав в квартиру, мошенница заявила, что пенсионный фонд меняет старые банкноты на новые. Получив более полумиллиона рублей, женщина отдала пенсионерке купюры банка приколов и сразу уехала на машине. Задержали ее быстро.

Источник фото: телеканал «360»

Свою вину задержанная отрицала, хотя наличие париков и фальшивых денег никак объяснить не смогла. Подозреваемая заключена под стражу, ей грозит до 10 лет лишения свободы.