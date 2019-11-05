  • Более полумиллиона рублей похитили у пенсионерки в Подмосковье

    05 ноября 2019, 10:24

    Анастасия Максимовских

    В Ленинском округе женщина похитила у пенсионерки 600 тысяч рублей, притворившись сотрудницей пенсионного фонда.
    Более полумиллиона рублей похитили у пенсионерки в Подмосковье

    Надев парик, очки и неприметную одежду, женщина позвонила в домофон к бабушке, при этом закрывая лицо платком.

    Более полумиллиона рублей похитили у пенсионерки в Подмосковье | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Попав в квартиру, мошенница заявила, что пенсионный фонд меняет старые банкноты на новые. Получив более полумиллиона рублей, женщина отдала пенсионерке купюры банка приколов и сразу уехала на машине. Задержали ее быстро.

    Более полумиллиона рублей похитили у пенсионерки в Подмосковье | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    Свою вину задержанная отрицала, хотя наличие париков и фальшивых денег никак объяснить не смогла. Подозреваемая заключена под стражу, ей грозит до 10 лет лишения свободы.