Подмосковье 02 февраля 2024, 17:20 Более полумиллиона поездок на автобусах совершили жители Звенигорода с начала года Unsplash

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По данным Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, пассажиры АО «Мострансавто» совершили 526 тысяч поездок в Звенигороде в текущем году. Наиболее популярным способом оплаты проезда оказалась банковская карта.

Банковской картой воспользовались 214 тысяч раз. Более 200 тысяч поездок было оплачено социальными картами. Остальные оплаты совершили с помощью транспортных карт «Стрелка» — 89 тысяч и «Тройка» — 20 тысяч поездок.

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В ведомстве напомнили, что оплата наличными в автобусах категорически запрещена.

Ранее губернатор Московской области сообщил, что в прошлом году в регионе было закуплено 1,3 тысячи новых автобусов и в текущем году планируется закупить несколько сотен.

Также Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

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