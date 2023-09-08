Подмосковье 08 сентября 2023, 14:05 Более половины выбравших ДЭГ избирателей проголосовали в Подмосковье Данные ЦИК: 243 тыс. человека проголосовали онлайн на выборах главы Подмосковья

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Выборы губернатора Подмосковья идут полным ходом. Уже 243 503 человека (54,69%) сделали свой выбор с помощью онлайн-голосования. Такие данные выдает информационное табло ЦИК России.

По состоянию на 14:00 избирателям выдали 241 951 бюллетень (54,34%). Всего в дистанционном голосовании в Подмосковье примет участие 445 261 человек.

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Выборы стартовали в Подмосковье утром 8 сентября, они продлятся до самого вечера 10 сентября. Для того чтобы воспользоваться дистанционным электронным голосованием (ДЭГ), человек должен был подать заявку до 4 сентября.

Остальные могут прийти на избирательный участок в своем населенном пункте и проголосовать. Начальник центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина Максим Харламов сообщил «360», что свой выбор сделали уже около 30% сотрудников организации.

Жители Подмосковья выбирают в эти дни губернатора, членов Совета депутатов в 10 городских округах региона и депутатов Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу № 17.