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    19 апреля 2021, 17:58

    Более половины собраний жильцов провели онлайн в Подмосковье за 3 месяца

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Онлайн-собрания жильцов становятся все популярнее в Подмосковье. За первый квартал такой формат выбрали для трех из 5,5 тысячи встреч собственников.

    Более половины собраний жильцов провели онлайн в Подмосковье за 3 месяца

    Об этом сообщил министр ЖКХ региона Антон Велиховский. Он напомнил, что Московская область первой в России полностью перешла на электронное проведение собраний жильцов.

    Все больше собственников из Подмосковья выбирают электронный формат голосований

    Антон Велиховский.

    При этом, отметил министр, в администрациях всех городских округов выделили сотрудников, которые помогают старшему поколению, разобраться в тонкостях онлайн-формата.

    Более половины собраний жильцов провели онлайн в Подмосковье за 3 месяца | Изображение 1

    Собственники могут голосовать онлайн не только в мобильном приложении «ЕИАС ЖКХ», но и с помощью личного кабинета на сайте dom.mosreg.ru.