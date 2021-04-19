19 апреля 2021, 17:58
Более половины собраний жильцов провели онлайн в Подмосковье за 3 месяца
Онлайн-собрания жильцов становятся все популярнее в Подмосковье. За первый квартал такой формат выбрали для трех из 5,5 тысячи встреч собственников.
Об этом сообщил министр ЖКХ региона Антон Велиховский. Он напомнил, что Московская область первой в России полностью перешла на электронное проведение собраний жильцов.
Все больше собственников из Подмосковья выбирают электронный формат голосований
Антон Велиховский.
При этом, отметил министр, в администрациях всех городских округов выделили сотрудников, которые помогают старшему поколению, разобраться в тонкостях онлайн-формата.
Собственники могут голосовать онлайн не только в мобильном приложении «ЕИАС ЖКХ», но и с помощью личного кабинета на сайте dom.mosreg.ru.