Подмосковье 30 декабря 2022, 18:55 Более половины школ Истры вошло в число лучших в Подмосковье

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Педагоги Истры на встрече с главой округа Татьяной Витушевой поделись успехами этого года. Главное достижение в том, что из 19 истринских школ 10 вошли в число 500 лучших по Московской области.

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Учителя отметили и достижения своих воспитанников. Больше трети выпускников в этом году по итогам ЕГЭ набрали 220 баллов, а 93 — окончили школу с медалью «За особые успехи в учении».

«Чтобы учить, нужно узнать интересы детей. И как раз через интересы, где-то через игровую деятельность, где-то через спортивную, где-то через образовательную мы и будем вести детей в нужном и правильном направлении», — рассказал директор школы № 2 Оскар Латыпов.

Для этого за год в шести школах были открыты «Точки роста». Кабинеты химии, физики и биологии оборудовали по последнему слову техники. Теперь дети занимаются в цифровых лабораториях с ноутбуками, интерактивными панелями и даже роботами.

Все учреждения образования округа в прошлом году вошли в пилотные проекты «Эффективная начальная школа», «Умные каникулы», «Предшкола» и «Школа полного дня». Кроме того, в Лицее города Истра обновили здание начальной школы. Капитальные ремонты также провели в детском саду № 5 в Дедовске и в школе имени Антона Павловича Чехова в Истре.

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