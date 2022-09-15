Более половины подмосковных школьников отдыхали дома минувшим летом | 360°

Подмосковье 15 сентября 2022, 17:24 Поделиться Telegram

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Viber Более половины подмосковных школьников отдыхали дома минувшим летом

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Большинство подмосковных школьников никуда не выезжали этим летом, они отдыхали в своем регионе. Об этом говорят результаты опроса об организации летнего отдыха в Московской области в 2022 году. Большинство респондентов ответили, что их дети оставались дома — в городских условиях или же в частном секторе.

О том, что их дети оставались в городе, рассказали 42% опрошенных, в частном секторе — 25%. Чуть меньше трети — 29% — поделились, что их дети провели каникулы на морском побережье, примерно четверть — что дети отдыхали на даче или в деревне у родственников.

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О том, что было решено отправить детей в лагеря, в общей сложности рассказали 29% родителей. Однако 18% из них имели в виду лагеря дневного пребывания, которые действуют на базе образовательных организаций в населенных пунктах.

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Когда родителей спросили, почему они не отправили детей в лагерь этим летом, 28% опрошенных ответили, что путевку не позволяет приобрести их семейный бюджет. Чуть меньше четверти считают, что отдыхать дома, в деревне или на даче ребенку лучше и полезнее, еще столько же рассказали, что их дети просто сами не хотели ехать в лагеря.

«Мы проводили аналогичный опрос в 2019 году, сравнили результаты. Интересно, что три года назад в качестве причины, по которой родители не отправили детей в детский лагерь, финансовые трудности и высокую стоимость путевок назвали около 70% участников опроса. Предполагаю, что такой положительный эффект дала программа кешбэка на детские путевки. Однако выросло число тех родителей, которые отказались от поездки по другим причинам. Например, в этом году 15% родителей сказали, что решили не отправлять своих детей в лагеря из-за нестабильной ситуации в мире и опасений за детскую безопасность, а 6% побоялись неблагоприятной эпидобстановки», — отметила уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова.

При этом подавляющее большинство родителей поделились, что все лето их дети находились под присмотром взрослых. Мишонова отметила, что это очень важный показатель, потому что даже иногда дети бывают предоставлены сами себе в Подмосковье крайне редко. Самыми популярными среди детей занятиями в летнее время оказались игры с семьями и друзьями. По результатам опроса, этим были заняты 64% всех детей. Другими популярными ответами стали выполнение заданий от родителей, посещение мастер-классов и городских мероприятий. Реже дети занимались спортом, ходили в походы или ездили в путешествия, занимались с репетиторами или бывали на экскурсиях.

Всего в опросе об организации летнего отдыха в Московской области в 2022 году приняли участие почти 3400 человек.

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