Более половины домов Подмосковья проверили на готовность к отопительному сезону

Почти 30 тысяч домов Подмосковья проверили на готовность к осенне-зимнему периоду. Это 55% всех многоквартирных зданий региона. Нарушения обнаружили в 56% из них, сообщила глава Госжилинспекции Ольга Федина.

Инспекторы проверили состояние окон и дверей, коммуникаций, системы освещения, крыш и других частей домов. О нарушениях сообщили в Единую диспетчерскую службу, их устранение будет контролировать ГЖИ.

«На сегодняшний день ранее выявленные нарушения устранены в 28% домов. То есть вероятность нештатных ситуаций зимой снизилась», — отметила Ольга Федина.

Глава ведомства добавила, что сотрудники ГЖИ проверили паспорта готовности к зиме 32,8 тысячи домов. Недочеты нашли в 14% из них.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о реконструкции котельных и очистных в Подмосковье. На это потратят средства из льготного займа.