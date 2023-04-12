Подмосковье 12 апреля 2023, 11:31 Более половины дольщиков ЖК «Изумрудные холмы» в Красногорске получили ключи от квартир

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Дольщики жилого комплекса «Изумрудные холмы» в Красногорске продолжают получать ключи от квартир. Их выдали более 390 семьям из 750.

Как рассказали в Главгосстройнадзоре, в 331 квартире также провели отделочные работы, которые заключались по отельным договорам.

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Жилой комплекс получил заключение о соответствии в конце прошлого года. Оставшиеся квартиры отремонтируют до 15 мая.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объяснил важность общения с жителями. Он заявил, что регион уделяет особое внимание отзывам о работе органов власти, в том числе негативным.

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