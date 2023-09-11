11 сентября 2023, 00:12
Более половины бюллетеней обработали на выборах губернатора Подмосковья
Более миллиона жителей Подмосковья проголосовали за Воробьева на выборах
Действующий губернатор Московской области Андрей Воробьев сохранил лидерство по количеству набранных на выборах голосов после обработки 52,38% бюллетеней. По данным ЦИК, за действующего руководителя Подмосковья проголосовали 1 396 170 избирателей или 84,49%.
Второе место закрепил за собой кандидат от КПРФ Александр Наумов, получивший по итогам обработки более половины бюллетеней 5,99% или 99 010 голосов жителей Московской области.
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Замкнул тройку кандидат от ЛДПР Кирилл Жигарев с результатом 4,58 или 75 755 голосов избирателей.
Последнее место досталось кандидату от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Анатолию Никитину. Он получил 3,66% голосов или 60 465 голосов жителей Московской области.
После обработки более половины бюллетеней отрыв Андрея Воробьева от остальных кандидатов увеличился еще больше. Для сравнения, после обработки 37% протоколов результат действующего губернатора составлял 84,3% и сейчас этот показатель вырос до 84,49%.
Андрей Воробьев
Выборы в Подмосковье — 2023
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