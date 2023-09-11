Подмосковье 11 сентября 2023, 00:12 Более половины бюллетеней обработали на выборах губернатора Подмосковья Более миллиона жителей Подмосковья проголосовали за Воробьева на выборах РИА «Новости»

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Действующий губернатор Московской области Андрей Воробьев сохранил лидерство по количеству набранных на выборах голосов после обработки 52,38% бюллетеней. По данным ЦИК, за действующего руководителя Подмосковья проголосовали 1 396 170 избирателей или 84,49%.

Второе место закрепил за собой кандидат от КПРФ Александр Наумов, получивший по итогам обработки более половины бюллетеней 5,99% или 99 010 голосов жителей Московской области.

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Замкнул тройку кандидат от ЛДПР Кирилл Жигарев с результатом 4,58 или 75 755 голосов избирателей.

Последнее место досталось кандидату от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Анатолию Никитину. Он получил 3,66% голосов или 60 465 голосов жителей Московской области.

После обработки более половины бюллетеней отрыв Андрея Воробьева от остальных кандидатов увеличился еще больше. Для сравнения, после обработки 37% протоколов результат действующего губернатора составлял 84,3% и сейчас этот показатель вырос до 84,49%.