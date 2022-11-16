Подмосковье 16 ноября 2022, 19:08 Более половины бюджета Подмосковья на 2023 год направят на социальные нужды

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На здравоохранение, образование, льготы, спорт и другие социальные нужды направят более 50% бюджета Московской области на 2023 год. Об этом сообщила министр экономики и финансов Подмосковья Наталия Масленкина.

Реализация программ социального развития Подмосковья в 2023 году будет осуществляться на 466,2 миллиарда рублей. Это больше аналогичных расходов текущего года на 5,4 миллиарда.

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На содержание образовательных учреждений запланировано 138,5 миллиарда рублей (увеличение на 6% к 2022 году). Будут отремонтированы 96 школ и детских садов, на что предусмотрено 16,6 миллиарда рублей. Еще 9,2 миллиарда направят на поддержку педагогов. По поручению губернатора Андрея Воробьева в регионе продолжат строить новые школы и детские сады, на что выделено 39,6 миллиарда рублей.

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34,9 миллиарда направят на поддержание работы поликлиник и больниц, на их оснащение, а также на высокотехнологичную помощь. 132 медицинских здания приведут в порядок в течение 2023 года — на это выделят 14,1 миллиарда рублей. Будет приобретено семь тысяч единиц оборудования и 77 машин скорой помощи. На льготные лекарства направят 10,7 миллиарда рублей. Новые поликлиники, амбулатории и ФАПы продолжат возводить в разных городских округах. Расходы на это предусмотрены в объеме 6,1 миллиарда рублей.

На социальные выплаты для 2,5 миллиона жителей предусмотрено 67,4 миллиарда рублей. Это на 10% больше, чем в 2022 году. На содержание и ремонт объектов социального обслуживания уйдет 16,6 миллиарда рублей.

Расходы в сфере физической культуры и спорта увеличатся в Подмосковье на 14% и составят 8,1 миллиарда рублей. На культуру направят еще 6,2 миллиарда рублей.

Расходы Подмосковья, финансируемые за счет собственных доходов бюджета, в 2023 году составят 866,2 миллиарда рублей. Это на 11% больше, чем в 2022 году.