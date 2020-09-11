Более пяти «Фермерских лавок» откроют в ближайшее время в Подмосковье

«Лавки разместятся в торговом зале и за его пределами в специально отведенных местах, их площадь в среднем составит 12-17 квадратных метров. Там можно будет приобрести натуральные продукты от фермерских хозяйств Подмосковья — молоко, йогурты, масло, сыры, рыбную и мясную консервацию, перепелиные яйца, зелень, рыбу и не только», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

О готовности принять участие в проекте уже заявили фермеры из городских округов Шаховская, Дмитровский, Домодедово, Луховицы, Можайский, Орехово-Зуевский, Пушкинский, Чехов, они направили на рассмотрение свои коммерческие предложения. Для производителей предусмотрены льготные условия участия, консультационная поддержка, а также гарантирован большой трафик покупателей.

По всей географии сети открыто уже более 70 «Фермерских лавок» в Нижнем Новгороде, Нижнем Тагиле, Липецке, Белгороде, Воронеже, Рязани, Петрозаводске, Курске, Омске, Новосибирске, Барнауле, Волгодонске, Краснодаре, Ростове-на-Дону.

В Московской области первые такие лавки откроются в Дмитровском, Одинцовском, Павлово-Посадском городских округах, Королеве и Красногорске.