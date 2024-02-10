10 февраля 2024, 10:00
Более пять тысяч человек примут участие в спортивно-патриотической акции в Красногорске
Минспорта Подмосковья: в Красногорске пройдет акция «Быть здоровым — это модно!»
Около пяти тысяч любителей спорта и здорового образа жизни примут участие в международной спортивно-патриотической акции «Быть здоровым — это модно!» Мероприятие пройдет в Красногорске 24 февраля на площади ДК «Подмосковье». Об этом сообщила пресс-служба Министерства спорта Московской области.
«Мероприятие будет включать ряд „инсталляций“, направленных на пропаганду здорового образа жизни и обширную программу для участников и зрителей», — отметили в пресс-службе.
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В рамках акции пройдет соревнование про кроссфиту, победителей состязаний наградят ценными призами. Также организаторы оборудуют зоны для турнира по шахматам, довоенной подготовки и соревнований по подтягиваниям и отжиманиям на брусьях.
Главным событием дня станет массовое одновременное обливание холодной водой. Организаторы мероприятия проведут телемост, благодаря которому зрители и участники мероприятия получат возможность увидеть друг друга.
Ранее в Подмосковье прошла Всероссийская патриотическая акция «Снежный десант». Студенты проводили спортивно-культурные мероприятия, убирали снег и помогали пожилым людям.
Красногорск
Спортсмены
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