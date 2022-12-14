Подмосковье 14 декабря 2022, 13:40 Более миллиона жителей старше 60 лет привились от гриппа в Подмосковье

Читать 360tv в

Кампания по вакцинации от гриппа завершилась в Подмосковье. Более 4,5 миллиона человек поставили себе прививку, среди них один миллион — это жители старше 60 лет.

«Вакцинация — главный способ защиты от гриппа и его опасных осложнений. Особенно важно сделать прививку больным хроническими заболеваниями и лицам старшего возраста, поскольку они находятся в группе риска», — отметила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова

Реклама

Сейчас в Подмосковье наблюдается рост заболеваемости, а количество вызовов врача на дом значительно возросло. При первых признаках ОРВИ (кашель, насморк, температура менее 38 градусов) жители могут посетить кабинеты неотложной помощи в поликлинике. Они работают без предварительной записи. Вызвать врача на дом можно при температуре выше 39 градусов по телефону 122.

Реклама

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».