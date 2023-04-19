Подмосковье 19 апреля 2023, 15:38 Более миллиона жителей Подмосковья воспользовались каршерингом в марте Belka Car

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По данным Минтранса Подмосковья, жители региона ежедневно совершают более 30 тысяч поездок на арендованных автомобилях. В марте каршерингом воспользовались более миллиона человек.

С начала года машины арендовали в Подмосковье около трех миллионов раз. Самыми популярными местами для каршеринга стали Люберцы и Мытищи. Среднее расстояние каждой поездки составило около 50 километров.

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В Подмосковье доступны четыре сервиса каршеринга: Делимобиль, Яндекс.Драйв, Ситидрайв и BelkaCar. Наиболее популярными автомобилями среди жителей региона стали Volkswagen Polo, Hyundai Solaris и Кia Rio.

Губернатор Андрей Воробьев напомнил, что запланировать путешествие по региону можно с помощью сайта welcome.mosreg.ru. Там представлена большая база отелей, глэмпингов и гостевых домов, а также есть путевые заметки и гиды по городам.