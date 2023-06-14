Подмосковье 14 июня 2023, 15:55 Более миллиона жителей Подмосковья прошли тестирование на ВИЧ с начала года Пресс-служба Минздрава МО

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Жители Подмосковья могут пройти бесплатное и анонимное тестирование на наличие ВИЧ-инфекции. Сделать это можно в Центре по профилактике и борьбе со СПИДом или в мобильных комплексах, сообщили в Минздраве региона.

«Тестирование на наличие ВИЧ-инфекции не занимает больше 15 минут и абсолютно безболезненно. На сегодняшний день его прошли уже более миллиона жителей Подмосковья», — подчеркнул главный врач Московского областного Центра по профилактике и борьбе со СПИДом Александр Пронин.

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Жителям региона предлагают проконсультироваться со специалистами на сайте или по телефонам: 8 (495) 681-38-10, 8(495) 681-37-17.

«В Подмосковье завершилось строительство нового Центра профилактики и борьбы со СПИДом в Котельниках. На данный момент проводится техническое оснащение и оформление необходимой документации», — добавила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Отмечается, что своевременно выявленное заболевание позволит сохранить качество и продолжительность жизни.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявил о переходе больниц на новый стандарт работы. Палаты сделают четырехместными и оборудуют туалетами и душем.

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