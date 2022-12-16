Подмосковье 16 декабря 2022, 14:35 Более миллиона жителей Подмосковья начали пользоваться «Умной платежкой» для коммунальных услуг

Читать 360tv в

Порядка 1,2 миллиона абонентов МосОблЕИРЦ оплачивают коммунальные услуги с помощью сервиса «Умная платежка», сообщает министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Сервис приложения «МосОблЕИРЦ Онлайн» позволяет контролировать баланс лицевого счета, а также историю всех начислений и платежей.

Реклама

«Помимо того, что в сервисе прозрачно видны все начисления и проведенные платежи по ним, он позволяет не выходя из дома передать показания счетчиков онлайн, следить за тарифами и совершать своевременную оплату за жилищно-коммунальные услуги одним кликом», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Реклама

Он также отметил, что еженедельный прирост пользователей составляет в среднем 13 тысяч человек.

Приложение доступно для скачивания в App Store и Play Market. Для регистрации в личном кабинете понадобятся любая квитанция МосОблЕИРЦ за последние 3 месяца, мобильный телефон и адрес электронной почты. После регистрации пользователь также сможет добавить дополнительный лицевой счет.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».