Подмосковье 19 июля 2023, 18:19 Более миллиона туристов посетили Коломну с начала года Министерство культуры и туризма Московской области

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Свыше миллиона туристов посетили Коломну за полгода. Это почти на 5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

«Коломну в этом году посетили свыше миллиона туристов. Наибольшей популярностью у гостей пользовались музей-заповедник „Коломенский кремль“, его посетили свыше 100 тысяч человек», — сказала Каклюгина.

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Еще одним местом притяжения стала музейная фабрика пастилы, она приняла 70 тысяч гостей. Туристы также посещали музей и мануфактуру «Душистые радости», музей трамвая, музей-резиденцию «Арткоммуналка. Ерофеев и другие» и другие достопримечательности. Сейчас в округе работает 40 музеев и частных музейных инициатив.

Губернатор Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru можно находить информацию обо всех культурных событиях в Подмосковье. С помощью ресурса можно забронировать номер и спланировать маршрут выходного дня или отпуск.

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