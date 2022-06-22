Более миллиона тонн кормов заготовят для подмосковных коров в этом году

Подмосковные аграрии начали подготавливать корма для крупного рогатого скота. Объем заготовок на эту зиму составит более миллиона тонн, рассказали в Минсельхозе.

Первый укос трав и заготовка кормов начались в Московской области. Аграрии скосили уже более 19 тысяч гектаров трав, что на 10% больше, чем в прошлом году, рассказал глава Минсельхоза Владислав Мурашов. Заготовкой питания для скота займутся более 200 предприятий области.

«Всего в этом году планируется заготовить более миллиона тонн кормов для КРС на зиму. Это на 100% обеспечит потребности наших сельскохозяйственных предприятий», — рассказал Владислав Мурашов.

За сезон планируют заготовить 740 тысяч тонн кукурузного силоса, 100 тысяч тонн сена и 830 тонн сенажа.