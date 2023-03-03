Подмосковье 03 марта 2023, 19:11 Более миллиона тюльпанов вырастили в Химках к 8 Марта

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В Химкинском питомнике растений «Вашутино» вырастили более 1,2 миллиона тюльпанов к Международному женскому дню. Тюльпаны, крокусы, гиацинты и гортензии поступят в продажу не только в Химки, но и в другие города России.

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«Цветы из Химок известны по всей стране. Отправка идет даже в северные регионы — Хабаровск, Благовещенск, Владивосток и Якутию», — отметил глава крестьянского (фермерского) хозяйства в квартале Вашутино Глеб Демченко.

Вашутинские цветы отличаются длительным периодом сохранения декоративности, так называемой «вазостойкостью» более недели.

В этом году урожай в питомнике «Вашутино» практически рекордный. Здесь собрали на 100 тысяч цветов больше, чем в прошлом сезоне.

Подготовка луковиц к высадке начинается еще в сентябре. В декабре каждая из 1,2 миллиона луковиц вручную высаживается в специальные контейнеры, где они до марта растут под строгим контролем агрономов питомника.

Садовый центр питомника работает круглый год. Помимо цветов, тут выращивают декоративные и плодовые растения, которые в том числе позже используют и при оформлении городского озеленения в Подмосковье.

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