Более миллиона тестов на коронавирус выполнили в лабораториях Подмосковья

В подмосковных лабораториях провели 1 048 989 тестов на наличие коронавируса. Их сдали в том числе жители России, вернувшиеся из других стран. Особенно важно это было сделать всем гражданам, которые побывали в государствах с неблагополучной обстановкой по COVID-19.

Исследования выполняют в лабораториях при государственных медицинских организациях, Центре гигиены и эпидемиологии Подмосковья. Здоровые жители могут обследоваться в частных учреждениях.

В России выполнили уже более 20 миллионов тестов на коронавирус. За последние сутки положительными оказались результаты анализов у жителей 83 регионов. При этом у 32,1% из них болезнь протекает бессимптомно.

И сегодня первые две позиции по числу новых выявленных случаев по-прежнему занимают столица вместе с Подмосковьем. В области заболевших стало на 317 больше. В Москве коронавирус нашли еще у 662 пациентов за последние сутки.