Подмосковье 23 августа 2023, 10:55 Более миллиона телемедицинских консультаций провели для жителей Подмосковья с января Минздрав МО

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Жители Московской области получили более миллиона телемедицинских консультаций с начала года. Такие данные озвучила первый заместитель председателя правительства региона Светлана Стригункова.

По словам Стригунковой, телемедицина — это удобный способ получить повторную консультацию, не посещая медучреждение лично. С помощью услуги можно уточнить результаты диспансеризации, продлить рецепт на льготные лекарства, получить рекомендации врачей для беременных и детей.

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Чтобы воспользоваться телемедициной, нужно хотя бы один раз посетить врача лично. Записаться на онлайн-консультацию можно на портале «Здравоохранение», по телефону 122 или у лечащего врача.

«Мы продолжаем внедрять современные технологии в сферу здравоохранения. Телемедицина удобна тем, что повторный визит в поликлинику не требуется. Услуга востребована, что доказывает рост обращений», — отметила Светлана Стригункова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о полном обновлении тяжелого медицинского оборудования к 2024 году. Аналоговые флюорографы, маммографы и рентген-аппараты заменят на цифровые.

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