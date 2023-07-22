22 июля 2023, 14:18
Более миллиона рублей выделили на ремонт школы № 1 в Егорьевске
На ремонтные работы школы № 1 в Егорьевске выделили более миллиона рублей. Всего в округе обновят 57 учреждений по программе «Образование».
Всего сумма финансирования в проект по ремонту школ и детских садов в округе составила 14,5 миллиона рублей. В СОШ № 1 специалисты проводят ремонт кровли.
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До конца лета рабочие обновят еще два крыльца школы и проведут косметический ремонт внутренних помещений. Кроме того, в обновлении учебного заведения активное участие принимают трудовые бригады старшеклассников.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о создании спортклубов в школах. До конца года такие секции откроют почти во всех общеобразовательных учреждениях региона.
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Ремонтные работы
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