27 ноября 2023, 12:40
Более миллиона человек посетили парки Подмосковья за неделю
Парки Подмосковья приняли 1,069 миллиона посетителей с 20 по 26 ноября. Это на 118 тысяч больше, чем неделей раньше.
«Несмотря на холода и сильный снегопад, жители Подмосковья активно посещали парки, где проводили свой досуг. Большим спросом пользуются места с прокатом спортивного инвентаря и различные кафе. На этой неделе мы открыли каток в парке Малевича в Одинцове, горнолыжные трасы в Лыткарине и в Одинцове», — отметил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.
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Средняя посещаемость парков в рабочие дни составила 135 тысяч человек в сутки. В пятницу здесь побывали 166 тысяч жителей, в выходные — более 375 тысяч человек.
Самыми посещаемыми за семь дней стали парк «Пехорка» в Балашихе, парк Толстого в Химках и Фабричный парк в Истре.
Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах, которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Парки
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