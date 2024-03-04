Подмосковье 04 марта 2024, 12:46 Более миллиона человек посетили парки Подмосковья за неделю Министерство благоустройства Московской области

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Парки Московской области — популярное место отдыха для гостей и жителей региона. Только за неделю их посетили более 1,2 миллиона человек, что почти на 400 тысяч больше, чем за аналогичный период 2023 года.

«На территории парков и лесопарков Московской области функционируют 52 лыжные трассы, 32 катка с искусственным льдом, 43 возводимые горки и восемь каруселей, установленных по программе губернатора», — отметил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

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В Министерстве благоустройства Подмосковья отметили, что самыми популярными территориями за семь дней стали: парк Пехорка в Балашихе, парк Толстого в Химках, Пушкинский Центральный парк, а также Фабричный парк в Истре и парк Мира в Мытищах.

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