Подмосковье 29 января 2024, 12:27 Более миллиона человек посетили парки Подмосковья за неделю Пресс-служба Минблаго МО

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Парки Московской области продолжают оставаться излюбленным местом для отдыха у местных жителей и гостей региона. В период с 22 по 28 января количество посетителей в зонах отдыха достигло более 1,2 миллиона человек, что превышает показатели того же периода прошлого года на 391 тысячу человек.

Глава Министерства благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин поделился информацией о числе доступных развлечений в парках. По его словам, на территории зеленых зон организованы 52 лыжные трассы, а также 32 катка с искусственным льдом и 43 горки. Для удобства посетителей в парках функционируют 114 кафе и 66 теплых зон.

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«Парки на прошедшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей Московской Области», — добавил Хайкин.

В будние дни парки посещали в среднем 170 тысяч человек, в то время как в субботу их количество выросло до 218 тысяч. За выходные зеленые зоны посетили почти 430 тысяч людей. Особой популярность пользовался Пушкинский центральный парк.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работах по благоустройству общественных территорий, которые выполнили в прошлом году.

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