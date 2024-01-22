Подмосковье 22 января 2024, 13:50 Более миллиона человек посетили парки Подмосковья за неделю Unsplash

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С 15 по 21 января в парках Подмосковья побывали 1,2 миллиона человек. В Министерстве благоустройства Московской области уточнили, что это на 357 тысяч больше, чем за аналогичный период 2023 года.

«За пять лет нашей работы Министерство благоустройства все больше уделяет внимание праздничной атмосфере в парках в зимний период. Посетителей встречают украшенные входные группы, яркая иллюминация, теплые зоны с очагами, фотозоны и музыкальное сопровождение», — отметил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

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Самыми посещаемыми парками за неделю стали: Пушкинский центральный парк, «Пехорка» в Балашихе, «Фабричный» в Истре, парк Толстого в Химках и парк имени Лазутиной в Одинцове.

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