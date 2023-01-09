Подмосковье 09 января 2023, 10:55 Более миллиона человек посетили парки Подмосковья в новогодние каникулы

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Парки Московской области привлекли более миллиона человек в период с 31 декабря по 8 января. Об этом рассказали в Министерстве благоустройства Подмосковья.

«Больше всего посещений зафиксировано 31 декабря — в этот день в парках побывали более 141 тысячи человек. Этой зимой здесь работают 46 катков, 59 горок и 58 лыжных трасс», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

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В крупных городах самыми посещаемыми стали «Эко-берег» в Химках, «Пехорка» в Балашихе и городской парк в Мытищах. Парк «Елочки» в Домодедове, «Сестрорецкий» в Клину и «Фабричный» в Истре стали рекордсменами в городах с населением от 100 до 200 тысяч человек. В малых городах самыми популярными стали парки в Шаховской, Павловском Посаде и Кашире.

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75 тысяч посетителей от общего числа приходили в парки для того, чтобы показаться на катках. Лыжни опробовали более 30 тысяч человек. Более 18 тысяч детей прокатились на бесплатных губернаторских каруселях.

7 января к жителям Подмосковья обратился губернатор Андрей Воробьев. Он поздравил с Рождеством и пожелал спокойной и счастливой жизни.