Подмосковье 26 января 2024, 11:51 Более миллиона человек посетили городской парк в Солнечногорске в 2023 году Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

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Количество посетителей городского парка в Солнечногорске увеличилось в два раза после реконструкции. Только за 2023 год его посетили более миллиона человек.

После реконструкции на территории городского парка в Солнечногорске появились детские и игровые площадки, спортивный кластер с экстрим-локациями и зоны для тихого отдыха. Там также установили новые лавочки, урны и обустроили современное освещение.

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«Модернизации общественных пространств на территории городского округа уделяется большое внимание со стороны правительства Московской области. Среди них и наш современный городской парк, где работы по реконструкции завершились в 2021 году», — рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Реконструкцию городского парка провели в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в прошлом году в регионе провели работы по благоустройству 59 общественных территорий.

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