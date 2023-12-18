Подмосковье 18 декабря 2023, 15:23 Более миллиона человек побывали в парках Подмосковья за неделю Министерство благоустройства Московской области

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Парки Московской области — одна из главных точек притяжения жителей и гостей региона. Так, с 11 по 17 декабря их посетили более миллиона человек.

«На прошлой неделе мы открыли еще два крупных катка с искусственным покрытием в Ленинском городском округе. На территории Московской области функционируют 52 лыжные трассы и 20 больших катков с искусственным льдом», — отметил министр благоустройства Михаил Хайкин.

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По его словам, еще девять катков откроют в Московской области до 28 декабря. Самыми посещаемыми парками в Подмосковье за неделю стали: Пушкинский центральный парк, «Пехорка» в Балашихе, парк Калинина в Королеве и парк Толстого в Химках.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах, которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.

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