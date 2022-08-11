Более миллиона человек обратились к сервису планирования строительства в Подмосковье в этом году

Открытый и бесплатный онлайн-сервис «Градпроработка онлайн», который реализует Мособлархитектура, остается доступным для жителей и представителей бизнеса в Подмосковье. С начала текущего года к нему обратились уже больше миллиона человек, это почти в два раза больше, чем год назад за тот же период.

«Это один из самых популярных сервисов Геопортала Подмосковья. За все время работы им воспользовались около 3 миллионов раз. Этот ресурс оказывает реальную помощь жителям и инвесторам региона при планировании строительства на земельном участке или при его покупке», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Можно задействовать кадастровый номер земельного участка и узнать все виды его разрешенного использования, наличие градостроительных ограничений и так далее. Кроме того, пользователям доступен порядок согласования строительства в зонах с особыми условиями использования территории. Таким образом, инвестора могут заранее предупредить, если он покупает неликвидный земельный актив, в котором нельзя строить тот или иной объект.

Как добавил Владислав Гордиенко, такой открытый градостроительный ресурс помогает ответить на современные запросы пользователей, которым необходимо иметь оперативный доступ к обновляющейся информации. Пользователи Геопортала могут сэкономить время, когда получают данные по потенциалу интересующей их территории.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об увеличении темпов строительства в Подмосковье. Так, с начала года в использование ввели свыше 7,7 миллиона квадратных метров жилья.