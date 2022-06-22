Более миллиарда тонн углекислого газа поглощают леса в России

Экологическим трендом последних лет является «Углеродная нейтральность» — нулевой уровень выбросов CO2 в атмосферу. Как развивается это направление в России, обсудили за круглым столом Всероссийской экологической платформы «Чистое будущее». Главная роль в этом вопросе отведена лесам.

По подсчетам ООН, российские сосны, ели и лиственницы поглощают более шестисот миллионов тонн CO2 ежегодно. Но наши эксперты с такой оценкой не согласны — вклад российского леса более миллиарда тонн, уверяют они.

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«Тут есть два аспекта этой проблемы. Первое — это то, что действительно мировое сообщество не склонно высоко ценить потенциал наших экосистем — прежде всего лесов. А вторая проблема состоит в том, что мы сами еще не очень хорошо понимаем, как устроены наши экосистемы, как устроены леса, что там происходит, в каком они состоянии», — сказал директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв.

Источник фото: телеканал «360»

И если первую проблему еще предстоит решить — Россия намерена доказать ООН, что их расчеты неверны, то вторая уже в работе. По мнению экспертов, самый эффективный способ здесь — лесовосстановление. И занимается этим не только государство. О запуске нового лесоклиматического проекта в Красноярском крае заявила «Роснефть».

Источник фото: телеканал «360»

«Наш проект является не только уникальным по масштабам, он является комплексным. То есть в рамках проекта предусматривается реализация широкого спектра лесоклиматических проектов различных видов, применимых для территории Красноярского края. Это будут проекты по лесовосстановлению — особенно на тех участках лесов, которые повреждены вредителями, повреждены при пожарах. И вы знаете, что это становится, к сожалению, серьезной проблемой — особенно в Сибири. Это будут проекты лесонасаждения либо лесоразведения в терминологии различных ученых на землях сельскохозяйственного назначения. Это будут проекты по охране лесов, в том числе лесов повышенной природоохранной ценности», — отметила директор департамента экологической эффективности ПАО «НК Роснефть» Виктория Сапожникова.

Источник фото: телеканал «360»

Новая зеленая инициатива компании связана с развитием флагманского проекта «Восток Ойл» — новой нефтегазовой провинции на севере Красноярского края, с колоссальными запасами ресурсов.

Источник фото: телеканал «360»

К 2060 году Россия должна выйти на полную углеродную нейтральность. В планах «Роснефти» — справиться раньше, к 2050-му.