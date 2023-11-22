Подмосковье 22 ноября 2023, 11:19 Более миллиарда рублей выделят на новые машины скорой помощи в Подмосковье в 2024 году Пресс-служба Мособлдумы

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Новые машины скорой помощи продолжат закупать в Подмосковье в следующем году. В проекте бюджета на эти цели предусмотрели более миллиарда рублей.

«В следующем году планируется закупить 77 автомобилей скорой медпомощи. Автопарк регулярно обновляется и расширяется», — отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

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На покупку автомобилей проект бюджета предусматривает 1,1 миллиарда рублей. Транспортные средства будут оборудованы самым современным оборудованием: дефибрилляторами, электрокардиографами, ИВЛ и многим другим.

Московская областная станция скорой медицинской помощи включает 56 подстанций и 83 поста. На линии ежедневно работают более 580 бригад. Штат насчитывает более 9,6 тысячи человек. Автопарк станции располагает 985 автомобилями.

«Модернизация службы скорой помощи учитывает не только обновление технической базы, но и поддержку наших медиков. В Подмосковье выстроен комплекс мер, направленный на то, чтобы создать работникам скорой помощи все необходимые условия», — добавил Брынцалов.

Поиск и привлечение врачей — задачи, которые находятся в регулярной проработке в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев поручил профильному министерству и главам городских округов усилить работу в этом направлении.

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