Подмосковье 22 ноября 2023, 13:58 Более миллиарда рублей поступило в консолидированный бюджет Подмосковья с начала года Наталья Ермакова

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Бюджет Московской области пополнился на 1,007 триллиона рублей за первые 10 месяцев 2023 года. Это составляет 88,6% от утвержденного объема доходов общего бюджета региона.

Как сообщают представители Министерства экономики и финансов Московской области, расходы общего бюджета с начала года превысили 868 миллиардов рублей, что составляет 67,7% от годового плана.

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Ведущими источниками доходов продолжают оставаться налоги на доходы физических лиц и прибыль организаций. Доходы по налогу на прибыль достигли 301 миллиард рублей и увеличились на 31% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Поступления от налога на доходы физических лиц составили 320 миллиардов рублей, увеличившись на 13,4%.

При этом доходы регионального бюджета составили 811 миллиардов рублей, что составляет 90,6% от общего объема доходов, утвержденных законом Московской области. По сравнению с тем же периодом 2022 года, доходы регионального бюджета выросли на 143 миллиарда рублей, увеличившись на 21,3%. При этом собственные доходы за тот же период возросли на 105 миллиардов рублей, что составляет 17,4% и достигли 710 миллиардов рублей.

Расходы регионального бюджета за первые 10 месяцев 2023 года увеличились на 55 миллиардов рублей, что составляет 37,6% и достигли 686 миллиардов рублей. К окончанию января-октября 2023 года исполнение расходов составило 68% от годового плана.

Наибольшее выполнение показали государственные проекты, такие как: культура и туризм Подмосковья, жилищные и образовательные программы, а также многие другие.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал разработать механизм сельхозипотеки.

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