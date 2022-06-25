Более двух тысяч выпускников пришли на общегородской бал в Балашихе

Общегородской выпускной бал провели в Балашихе. Главная площадь собрала более двух тысяч молодых людей. Первым выпускников поздравил губернатор Московской области Андрей Воробьева.

Выпускной бал прошел на площади возле Ледового дворца «Арена «Балашиха». В начале вечера выпускникам показали видеообращение главы региона. Глава Балашихи Сергей Юров тоже поздравил выпускников с окончанием школы.

«Сегодня ваш день дорогие выпускники. Поздравляю с окончанием школы. Вы прошли огромный путь. От всей души желаю ничего не бояться, ставить перед собой амбициозные цели, следовать за своей мечтой», — сказал он.

Юров вручил 42 юношам и девушкам премию за высокие достижения в области образования, науки, культуры, искусства, журналистики и спорта. Еще шесть уже бывших школьников удостоились награды от Московской областной Думы.

Для выпускников подготовили праздничный концерт, в котором участвовали творческие коллективы Балашихи «Тодес», «Припевочки» и певец «DANTE». Выпускной вечер завершился праздничным салютом.

В этом году школы округа закончили 2149 выпускников, 253 из них с золотыми медалями.