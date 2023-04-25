Подмосковье 25 апреля 2023, 14:45 Более двух тысяч «кубов» мусора убрали на субботнике в Солнечногорске

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Областной субботник прошел в Солнечногорске. Жители округа убрали более двух тысяч «кубов» мусора. В порядок привели общественные пространства и дворы.

Участие в субботнике приняли более 1200 жителей, среди которых представители торговли и бизнеса, муниципальных учреждений, коммунальных служб и управляющих компаний. К масштабной уборке присоединились также глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков, заместитель министра благоустройства Московской области Денис Чижик и заслуженный артист России Сергей Куприк.

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Центральной площадкой акции стал парк Победы, где обычно гуляют и занимаются спортом жители микрорайонов Рекинцо и Рекинцо-2.

«Сейчас с коллегами готовим необходимый пакет документов для включения парка Победы в губернаторскую программу, чтобы в 2024–2025 годах привести в порядок эту живописную территорию», — рассказал глава Солнечногорска.

Завершили субботник высадкой молодых кленов в сквере у фонтана в микрорайоне Рекинцо-2.

Кроме того, во время акции волонтеры рассказали жителям о голосовании за объекты благоустройства. Оно проходит на платформе za.gorodsreda.ru до 31 мая. Получившую большее число голосов общественную территорию благоустроят в следующем году.

Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подвел итоги апрельского субботника и предложил запустить информационную кампанию, чтобы сохранить чистоту на общественных территориях.

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