Подмосковье 20 июня 2023, 18:53 Более двух тысяч ям ликвидировали на дорогах Подмосковья за сутки Минтранс Подмосковья

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За сутки в Московской области на дорогах устранили более двух тысяч ям: свыше 500 на региональной сети и около 1,5 тысячи на муниципальной. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

«Наибольший объем на муниципальных дорогах провели в Богородском округе, где за сутки отремонтировали больше 200 ям. Также по 140 ям ликвидировали в Люберцах и Пушкинском округе, а 125 дефектов отремонтировали в Ступине», — добавили в ведомстве.

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Ямочный ремонт проводится круглогодично, а за выполнением работ следят с помощью системы СКПДИ. При необходимости дорожники ремонтируют знаки, ограждения и светофоры.

Губернатор Андрей Воробьев во время ежегодного обращения к жителям региона отметил, что вопросы дорог и транспорта всегда имеют огромное значение. Из 169 тысяч жителей региона 25% увидели перемены в этой сфере, а 30% отметили, что модернизировать и строить дороги нужно и дальше.

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