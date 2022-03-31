Более двух километров проводов линий электропередачи заменили в Клину

Два километра проводов линий электропередачи заменили в Клину в рамках подмосковной программы повышения надежности электросетей. В этом году в Клинском городском округе также запланировано строительство новой трансформаторной подстанции. Работы будут проводить на улице Дзержинской.

Проект реализуют энергетики компаний «Россети Московский регион» и «Мособлэнерго». На этой неделе специалисты выполнили капитальный ремонт электрооборудования трансформаторной подстанции ТП-504 в поселке Решетниково городского округа Клин.

Благодаря этому более 2,5 тысячи абонентов теперь будут получать электроснабжения более высокого качества.

«По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева Министерство энергетики Московской области разработало ряд инвестиционных и ремонтных программ по повышению надежности электроснабжения потребителей», — сообщил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Инвестиционная программа на сумму более 12 миллиардов рублей рассчитана до 2025 года.

В Минэнергетики напомнили, что ежегодно в рамках программы повышения надежности электроснабжения специалисты работают на проблемных территориях в 21 округе Подмосковья. Среди них Раменский, Домодедовский, Ступинский, Пушкинский, Щелковский, Чеховский, Егорьевский, Красногорский, Истринский, Орехово-Зуевский, Люберецкий, Ленинский, Одинцовский, Солнечногорский, Клинский, Электрогорский, Зарайский, Каширский, Воскресенский, Дубненский и Мытищинский.