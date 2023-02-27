Подмосковье 27 февраля 2023, 17:41 Более четырех тысяч спортсменов выступили на фестивале боевых искусств в Мытищах

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Фестиваль спортивных единоборств и боевых искусств «Кубок Равноапостольного Николая Японского» завершился вв Мытищах. На соревнованиях выступили 4,3 тысячи участников.

На фестивале спортсмены выступали по 17 видам единоборств, а также пара-карате. В рамках мероприятия состоялись программы, направленные на популяризацию российских и японских спортивных единоборств и боевых искусств. Участники встретились с известными спортивными мастерами, побывали на показательных выступлениях, посетили мастер-классы, выставки и многое другое.

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«Спорт в сегодняшних условиях очень важен для развития молодежи. Соревнования, которые прошли в минувшие выходные в подмосковных Мытищах, являются особенно актуальными, так как объединяют людей разных национальностей, вероисповеданий, культур в единый сплоченный коллектив», — отметил руководитель оргкомитета фестиваля протоиерей Кирилл Соколов.

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«Кубок равноапостольного Николая Японского» проводится с 2011 года. За это время его участниками стали более 40 тысяч спортсменов из 50 регионов России.

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