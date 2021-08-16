Более четырех тысяч договоров заключили в Подмосковье по программе социальной газификации

В Московской области по программе социальной газификации поступило уже 65 тысяч заявок. Заключено более четырех тысяч договоров. О промежуточных результатах программы рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на совещании с зампредами региона.

«Ключевая задача — забота о тех, у кого нет газа. Потому что дом с газом — это другое качество жизни. Мы это все прекрасно понимаем. И наши подразделения, особенно „Мособлгаз“, очень подробно и профессионально занимаются сейчас газификацией», — сказал Воробьев.

Губернатор Подмосковья призвал и дальше рассказывать жителям о сути программы социальной газификации, пояснять, когда пройдет подключение их домов.

Программа рассчитана на заключение 115 тысяч договоров. Как отметил Андрей Воробьев, реализация плана продолжится в 2021 и 2022 годах. Губернатор не исключил, что в небольших населенных пунктах подключение домов к газу произойдет в 2023 году.

В рамках социальной газификации за полтора месяца к газу подключили около 500 домов в округах Московской области. До конца третьего квартала количество домовладений вырастет до 1070.

Ускорить подключение жилых домов к уже проложенным газопроводам президент России Владимир Путин поручил во время послания Федеральному собранию. В рамках запущенной программы трубы до участка доведут бесплатно, а подключение самого дома оплатит собственник.

В Московской области для проведения работ на участке достаточно заключить один комплексный договор, а не пять, как это было раньше. Выбрать можно разные пакеты подключения. Они отличаются по цене в зависимости от набора оборудования. Сроки проведения работ составляют от 30 до 60 дней.