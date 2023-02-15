Подмосковье 15 февраля 2023, 16:53 Более четырех километров тепловых сетей отремонтируют в Химках до конца сентября

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Инвестиционную программу «ТСК Мосэнерго» реализуют в Химках. Она рассчитана на три года и предусматривает модернизацию системы теплоснабжения. На первом этапе — до конца сентября отремонтируют 4,2 километра тепловых сетей.

Первый этап будет включать участки, где случалось наибольшее количество прорывов на улицах Ленинградской, Пожарского, Молодежной, Новозаводской, Лавочкина, Железнодорожной, Школьной, Совхозной, Парковой и Юбилейном проспекте.

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«Мы регулярно получаем от наших жителей обращения по поводу отключения горячей воды и снижения параметров отопления из-за частых аварий на сетях „ТСК Мосэнерго“. Мы неоднократно заявляли о необходимости полного обновления теплосетей в Химках. Сейчас решение найдено. Работы по модернизации начнутся уже этой весной, замена начнется с самых проблемных участков», — отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

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На модернизацию системы теплоснабжения с 2023 по 2025 год направят 972 миллиона рублей. Почти треть из них в этом году направят на реконструкцию магистральных и распределительных тепловых сетей, котельного оборудования, модернизацию теплообменного и насосного оборудования, диспетчеризацию тепловых пунктов.

«Износ по отдельным категориям сетей превышает 70%, что приводит к возникновению периодических отключений. За предыдущий год их было зафиксировано порядка 800. Мы получили тарифное решение на 2023–2025 годы, в рамках которого только в этом году 324 миллиона рублей будет инвестировано в теплосетевой комплекс. Благодарю за содействие администрацию Химок и Министерство энергетики Московской области», — рассказал исполняющий обязанности директора химкинского филиала «ТСК Мосэнерго» Роман Агапов.

Он добавил, что впервые за многие десятилетия также реконструируют системы химводоочистки на КТС «Мичурина 31». Там установлена открытая схема водоразбора, то есть вода из теплового пункта по сети поступает напрямую в краны потребителей. В связи с этим особое внимание будет уделено качеству воды.

Исполнение этих мероприятий проконтролирует рабочая группа в составе представителей Министерства энергетики Московской области, администрации Химок, теплоснабжающей компании и активных жителей округа. Рейды на объектах будут проводиться раз в две недели.

Ранее в муниципалитете прошла встреча главы городского округа Химки Дмитрия Волошина, вице-губернатора Московской области Евгения Хромушина, министра энергетики Московской области Александра Самарина и жителей по вопросу повышения качества теплоснабжения во время отопительных сезонов.

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