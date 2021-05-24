Более четверти жителей вакцинировались от коронавируса в Подмосковье

В Московской области вакцинированы около 26% жителей. Губернатор региона Андрей Воробьев призвал сделать прививку, чтобы быстрее добиться «свободной жизни без какой-либо изоляции и ограничений».

«Уровень вакцинации в Московской области на утро 24 мая составил 26%. Это неплохо, но нам есть к чему стремиться», — сказал глава Подмосковья во время заседания с областным правительством.

Губернатор отметил, что поездки подмосковных жителей будут безопаснее, если людей, сделавших прививку от коронавируса, станет больше.

«И очевидно, что если мы позаботимся о людях, если будет вакцина, то передвижения в места отдыха не будут связаны с рисками для здоровья. И просто свободная жизнь без какой-либо изоляции и ограничений», — сказал он.

Ранее Андрей Воробьев заявил, что к концу этой недели число привитых достигнет одного миллиона человек. Привиться от коронавируса жители Подмосковья могут в поликлиниках и в более чем 120 пунктах в торговых центрах. Быстро найти подходящий можно на интерактивной карте.