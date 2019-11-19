Более чем на 20 общественных пространствах Подмосковья восстановили освещение

Уточняется, что инспекторам удалось восстановить уличное освещение в 12 муниципальных образованиях области на 22 различных общественных территориях. Уточняется, что в Пушкинском и Коломенском городских округах было восстановлено наибольшее число объектов освещения.

Кроме того, нарушения были устранены в следующих городских округах: Воскресенск, Павловский Посад, Химки, Люберцы, Одинцовский, Домодедово, Ступино, Солнечногорск, Луховицы и Орехово-Зуевский.