Подмосковье 13 февраля 2023, 18:17 Более 990 млн рублей выделят на обновление инженерных систем в Волоколамском округе до 2028 года

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В Волоколамском округе будет выделено 992 миллиона рублей на обновление инженерных систем в рамках госпрограммы на 2023–2028 годы. Об этом сообщили в МинЖКХ Подмосковья.

Министр ЖКХ региона Антон Велиховский рассказал о запланированных в рамках программы мероприятиях на 2023 год.

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«В этом году завершится строительство сетей теплоснабжения от котельной до потребителей в деревне Судниково, строительство котельной в самой деревне и котельной для жилого дома на Северном шоссе, дом 12», — сообщил Антон Велиховский.

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Он добавил, что эти мероприятия позволят обеспечить теплом более 1,5 тысячи жителей.

Также в текущем году запланирован капремонт теплосетей в селах Ивановском, Осташево, Ярополец, в городе Волоколамске, что обеспечит ресурсами более 31 тысячи жителей. Еще 16 тысяч жителей в деревне Кашино, селе Ярополец и на улице Фабричной в Волоколамске обеспечат качественной водой благодаря строительству ВЗУ.

Министр добавил, что для улучшения качества водоотведения будут капитально отремонтированы и заменены канализационные сети в Волоколамске, на очистных сооружениях в деревне Курьяново проведут капремонт оборудования. Эти объекты обслуживают суммарно почти пять тысяч человек. Также Министерство ЖКХ проведет текущий ремонт объектов водоотведения, что улучшит условия жизни около трех тысяч жителей.

Ранее губернатор Воробьев сообщил, что школу и детский сад в Павшинской Пойме достроят к осени 2024 года.

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