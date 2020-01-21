Более 98 тысяч жителей Подмосковья получили социальную помощь в 2019 году

В 2019 году государственную социальную помощь получили более 98,5 тысячи жителей Подмосковья. Об этом сообщила министр социального развития региона Ирина Фаевская.

Получать государственную социальную помощь могут малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие граждане, которые по независящим от них причинам имеют среднедушевой доход прожиточного мимимума, установленного в Московской области.

Для назначения государственной социальной помощи необходимо обратиться в орган социальной защиты по месту жительства.

«Размер выплат рассчитывается исходя из сведений о доходах за три последних месяца. Денежная выплата на одного члена семьи составляет до тысячи рублей в месяц, она не должна превышать шесть тысяч рублей в календарном году», — отметила Ирина Фаевская.